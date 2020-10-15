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ميلانيا ترامب تكشف عن إصابة ابنها بارون بكورونا

15
OCTOBER
2020
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كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجل ترامب، بارون،  البالغ من العمر 14 عامًا، بفيروس كورونا. 
 
وقالت ميلانيا ترامب في بيان إنه بعد أن ثبتت إصابتها هي والرئيس بفيروس كورونا قبل أسبوعين، "بطبيعة الحال، انتاني القلق على ابننا"، لافتة إلى أنه "لحسن الحظ فتى قوي ولم تظهر عليه أي أعراض".
 
وفي مقال بعنوان "تجربتي الشخصية مع كوفيد -19" ، نُشر على موقع البيت الأبيض، كشفت السيدة الأولى عن نتيجة اختبار بارون الإيجابية. 
 
وقالت ميلانيا إنها شعرت  بـ"ارتياح كبير" عندما جاءت نتيجة اختبار بارون سلبية في البداية، لكنها قالت إنها ظلت تفكر فيما سيحدث في اليوم التالي وفي اليوم التالي.
 
وأضافت "لقد تحقق خوفي عندما خضع للاختبار مرة أخرى وظهر أنه إيجابي"، مضيفة أن بارون لم تظهر عليه أي أعراض.
 
وتابعت: "بطريقة ما كنت سعيدة لأننا مررنا بهذه التجربة في نفس الوقت حتى نتمكن من الاعتناء ببعضنا البعض وقضاء الوقت معًا".
 
يشار إلى أنه ثبتت إصابة كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى بفيروس كورونا افي 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بالإضافة إلى عدد من موظفي البيت الأبيض- لكنهم تعافوا منذ ذلك الحين.
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