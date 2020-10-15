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صنع لترامب صنما وتعبد إليه... شاب يموت حزنا على إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا

15
OCTOBER
2020
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أعجب المزارع الهندي، بوسا كريشنا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الحد الذي دفعه لصنع تمثال له وأداء الصلوات إليه كل صباح في الفناء الخلفي للمنزل.
 
وقال عمدة قريته، إن المزارع الشاب، انجذب إلى "الطرق المباشرة والخطاب الصريح" للسيد ترامب، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
 
 
لكن كريشنا مر بفترة سيئة خلال الأسبوعين الماضيين، عقب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في انهيار الشاب الهندي.
 
نشر كريشنا مقطع فيديو على "فيسبوك"، قال فيه باكيا: "أشعر بحزن شديد لأن إلهي ترامب أصيب بفيروس كورونا. أطلب من الجميع الدعاء من أجل شفائه العاجل".
 
وقالت عائلة المزارع الهندي إنه توقف عن الأكل لإظهار التضامن مع معبوده الذي يعاني من "كوفيد- 19"، وإنه وقع في اكتئاب عميق، قبل أن يتوفى يوم الأحد متأثرا بنوبة قلبية.
 
قال أحد أبناء عمومة الشاب، فيفيك بوكا، إن كريشنا كان لائقا بدنيا وليس لديه مشاكل صحية أو تاريخ من أمراض القلب، ولا يوجد دليل يربط موته بصومه.
 
وبحسب الصحيفة، ليس هناك ما يشير إلى أن البيت الأبيض أو ترامب - الذي قال إنه تعافى من الفيروس وشعر بأنه "قوي" بعد أن عولج بمزيج علاجي - كان على علم بأكبر معجبيه في الهند.
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