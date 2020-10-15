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ألمانيا تسجل الأسوأ مع كورونا

15
OCTOBER
2020
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سجلت ألمانيا، الأربعاء، 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد منذ أن بدأ مرض كوفيد-19 بالتفشّي فيه، وفقًا لبيانات رسمية نشرت الخميس.

وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت في 28 مارس وقد بلغت يومها 6294 إصابة.

ونشرت هذه البيانات بعيد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16، أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

وقالت ميركل إنّ الإجراءات المشدّدة الجديدة ستشمل على سبيل المثال منع مشاركة أكثر من 15 شخصاً في أي مناسبة خاصة إذا كانت هذه المناسبة تجري في ولاية يزيد فيها معدل الإصابات اليومية بالفيروس عن 35 إصابة جديدة يومياً لكل 100 ألف نسمة على مدى 7 أيام.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيمنع تجمّع أكثر من 25 شخصاً في المؤسسات العامّة وأكثر من 15 شخصاً في القاعات الخاصة.

وأضافت المستشارة "أنا مقتنعة بأنّ ما نقوم به الآن سيحدّد الطريقة التي سنتخطّى فيها هذا الوباء".

 

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