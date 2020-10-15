ترامب يهاجم تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديمقراطي في انتخابات البيت الأبيض جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.



وعزا عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي سبب حجبهما روابط المقال إلى أنّ مصدر المعلومات التي يتضمّنها هو في نظرهما موضع شكّ.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "مريع للغاية كيف أنّ فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست".



وأضاف: "هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد".