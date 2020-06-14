استطلاع... بايدن يتقدم على ترامب في ولايتين

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أظهر استطلاع رأي، اليوم الثلاثاء أن مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية ميشيجان إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

واستطلعت آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد فوز ترامب بولاية ثانية أو وصول بايدن للبيت الأبيض.

وخلال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول جاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئةلترامب. وهذه النتائج تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وفقا لرويترز.

وقال 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ويرى 51 بالمئة من المشاركين أن تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل مقابل 41 بالمئة قالوا، إن "تعامل ترامب سيكون الأفضل".

وقال 47 بالمئة، إن "ترامب سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد مقابل 46، بالمئة قالوا إن بايدن سيكون أفضل".

وتجري الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الأول، الذي ترشح إليها الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية وسيواجه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.