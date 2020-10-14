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البنك الدولي على خط لقاح كورونا.. 12 مليارا للدول النامية

14
OCTOBER
2020
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وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة، عندما تصبح متاحة.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد 19 لمواطني الدول النامية"، مشيرة إلى أن "هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية، مفادها أنه يحق لمواطني الدول النامية أيضا الحصول على لقاحات لكوفيد 19 آمنة وفعالة".

وأضاف أنه سيوفر دعما فنيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أن هذا التمويل جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار، رصدها البنك الدولي حتى يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كورونا.

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، قوله إن "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة، ومساعدة البلدان التي تواجه آثارا اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدما نحو انتعاش مرن".

 

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