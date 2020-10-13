ترامب: منظمة الصحة العالمية أدركت الآن أنني محق بشأن عدم إغلاق البلاد

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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحكام الديمقراطيون للولايات الأمريكية، مستشهدا بحديث لأحد أعضاء منظمة الصحة العالمية حيث طالب حكام العالم بعدم الإغلاق.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "اعترفت منظمة الصحة العالمية للتو بأنني كنت على حق".

كان الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، ناشد زعماء العالم بالكف عن الإغلاق كطريقة أساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم، مؤكدا أن "الإغلاق سيزيد من حدة الفقر في العالم، وليس مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "عمليات الإغلاق تقتل البلدان في جميع أنحاء العالم.. لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

ولم يمر حديث ترامب بدون أن يهاجم الحزب الديمقراطي وبعض حكام الولايات المنتسبين للحزب، حيث قال "افتحوا ولاياتكم أيها الحكام الديمقراطيون. افتحوا نيويورك.. معركة طويلة، لكنهم فعلوا الشيء الصحيح في النهاية!".

كما انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية خلال تجمع انتخابي بفلوريدا، مساء الاثنين، الديمقراطيين لتبنيهم عمليات إغلاق الولايات كإجراء لوقف انتشار الفيروس.

وشدد ترامب، "لا يوجد بلد في العالم تمكن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وفي مجالات أخرى مثل أمريكا".

وأبان الرئيس الجمهوري، "أن عمليات الإغلاق تلحق ضررا هائلا بهذه الولايات التي يديرها الديمقراطيون".

كان طبيب البيت الأبيض أفاد مساء الاثنين، أن نتائج فحوصات فيروس كورونا للرئيس الأمريكي، تشير إلى أن ترامب ليس معديا.

وظهر ترامب خلال حملته الانتخابية متباهيا بشفائه، إذ زعم أنه "(محصن) الآن من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان سلبية نتائجه". كما أكد أنه مستعد لــ "تقبيل جميع الحضور رجالا ونساء".

وغادر الرئيس الأمريكي المستشفى العسكري، مساء الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول إلى البيت الأبيض، بعد 4 أيام قضاها في المستشفى، ويواصل التعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.