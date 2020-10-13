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البيت الأبيض يعلن نتائج تحاليل ترامب وتفاصيل جديدة حول حالته الصحية

13
OCTOBER
2020
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قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، اليوم الاثنين، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرض "كوفيد 19" جاءت سلبية، وإنه ليس معديا للآخرين.
 
في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، قال كونلي إن تحاليل ترامب جاءت سلبية لأيام متتالية، مضيفا أن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية والمخبرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".
 
وأوضح طبيب البيت الأبيض أن النتائج التي تشير إلى أن ترامب ليس معديا، تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لما نقلته "رويترز"
 
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه لم يعد مصابا بمرض "كوفيد -19" ولا يمثل خطرا كناقل للعدوى، وذلك في ظل استعدادته لاستئناف حملته الانتخابية غدا والعودة إلى التجمعات الكبيرة.
 
وفي حديثه للقناة قال الرئيس الأمريكي: "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أنني محصن ويمكنني الخروج من القبو".
 
وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء الاثنين الماضي، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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