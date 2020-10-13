تسجيل أول وفاة في العالم لمصاب بكورونا مرتين!

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سجلت هولندا أول حالة وفاة لامرأة (89 عاماً) بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا، على ما أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية.

ووفقاً للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وتوفيت بعد أسبوعين من دخولها المستشفى".

من جهتها، أعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية آب الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.