الخارجية الأميركية: شينكر يشارك في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات الترسيم

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات حول الحدود البحرية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي يستضيفها منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش. وكشفت الوزارة أن السفير جون ديروشر سينضم إلى شينكر وهو سيكون الوسيط الأميركي في هذه المفاوضات.



وذكرت الوزارة في بيان أصدرته بما كانت أعلنته سابقاً من أن الاتفاقية الإطارية لبدء المناقشات حول الحدود البحرية تعتبر خطوة حيوية للمضي قدما وتوفر إمكانية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء.