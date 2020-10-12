living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الهندية مطالبة بتخفيض "الكروش"

12
OCTOBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طالب الجهاز القضائي في الهند أجهزة الشرطة في عدة أقاليم بمراقبة وزن أعوانها وإخضاع مفرطي البدانة لاختبارات لياقة خلال 3 أشهر لتحسين لياقتهم البدنية وإلا ستتخذ ضدهم تدابير عقابية.
 
الطلب الرسمي الذي تقدم به القاضي أرفيند سينغ سانغوان لشرطة إقليم البنجاب جاء بعد تأكد الجهاز القضائي من أن الفشل المتكرر للشرطة في ملاحقة المجرمين من تجار المخدرات ومهربين مرتبط بالوزن المفرط المتفشي في أجهزة الشرطة الهندية.
 
وقال القاضي في رسالته إلى مسؤولي شرطة البنجاب إن المجرمين، بمن فيهم الكبار في السن، أبدوا قدرات على الجري والقفز والتسلق عند الفرار أعلى من قدرات الكثير من أعوان الشرطة حسب الصحيفة البريطانية "ذي تايمز".
 
وقال بهاسكار راو المسؤول في الشرطة الهندية في شهر يوليو الماضي إن معدل الوفيات يرتفع في أوساط أعوان جهازه بسبب البدانة المرتبطة بنمط الغذاء وقلة التمارين البدنية وأسلوب العيش بشكل عام وهو أمر "غير مقبول"، على حد تعبيره، مما أدى إلى وفاة "أكثر من 100 عون شرطة (...) خلال فقط 18 شهرا" تتراوح أعمارهم "بين 40 عاما و50 عاما" حسب ما نقلته عنه صحيفة "ذي إندبندت" البريطانية.
 
في منطقة أوتار براداش، قالت صحيفة "زي نيوز" الهندية إن الحكومة المحلية تتجه نحو اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة البدانة في صفوف الشرطة، وقد بدأت بإعداد قائمة بأعوان هذا الجهاز الذين يفوق وزنهم 80 كلغ.
 
في شهر يوليو الماضي، تلقت شرطة أوريسا تلويحا بعقوبات في حق المفرطين في البدانة الذين لا يعملون على تخفيض وزنهم. وفي كارناتاكا، تم تهديد مفرطي البدانة قبل 3 أعوام بالطرد من العمل من أجل دفعهم إلى تحسين لياقتهم البدنية والتكيف مع ضرورات عملهم الميداني في ملاحقة المجرمين بنجاعة.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout