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رئيس الخطوط الجوية البريطانية بصدد الاستقالة بسبب كورونا

12
OCTOBER
2020
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يعتزم أليكس كروز، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية "برتش آيروايز"، الاستقالة من نصبه بسبب تداعيات جائحة كورونا على الشركة.
 
ونقل موقع "aviation24.be" عن مجموعة الخطوط الجوية الدولية “IAG”، أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية، أليكس كروز ، سيعلن استقالته قريبا جدا.
 
وقال رئيس المجموعة الدولية، لويس جاليغو، إن القرار جاء في الوقت الذي تجتاز فيه الشركة ما وصفه بـ "أسوأ أزمة في صناعتها"، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي ازمة كورونا، ويشار إلى أن جائحة كورونا تسببت أيضا في خفض آلاف العاملين بالخطوط الجوية البريطانية.
 
وأشارت المجموعة الدولية “IAG” إلى أن المدير العام الجديد للخطوط الجوية البريطانية سيكون، شون دويل، الذي هو عضو في “IAG”.
 
في سياق متصل يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تدابير جديدة في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المتصاعدة، حيث يلخص ثلاثة مستويات جديدة للإنذار، لتحسين تنسيق تصدي الحكومة للجائحة والذي تعرض لانتقادات.
 
وبعد تعرضه لانتقادات لتقديمه رسائل متضاربة للناس مع زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، سيتوجه جونسون مرة أخرى إلى البرلمان لطلب الدعم لنهج جديد لوقف انتشار المرض.
 
وتضرر شمال إنجلترا بشكل خاص من الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السلطات لفرض عزل عام محلي مع عودة التلاميذ للمدارس والجامعات في جميع أنحاء بريطانيا، بحسب صحيفة "ميرور".
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