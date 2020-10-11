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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الحدث الذي أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 26 أيلول كان «حدثاً فائقاً في نقل العدوى» ونشرها حيث تسبب في إصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم الرئيس الأميركي. وذكر فاوتشي خلال مقابلة إذاعية قوله «أعتقد أن البيانات تتحدث عن نفسها. كان لدينا حدث فائق في نقل العدوى وعلى نحو واسع الانتشار في البيت الأبيض... لقد كان وضعا، كان فيه الناس يتزاحمون ولا يرتدون كمامات، لذا فالبيانات تتحدث عن نفسها». وأصيب حوالي 30 شخصا بالفيروس بعد هذا الحدث بالبيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا والمستشارة البارزة هوب هيكس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.