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غرامات مالية على منتهكي إجراءات الوقاية من كورونا في طهران

10
OCTOBER
2020
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قررت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران السبت، فرض غرامات مالية على منتهكي الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران.

وخلال اجتماع اللجنة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه تقرر تغريم مرضى الفيروس الذين يغادرون الحجر الصحي بمبلغ 2000.000 ريال أي ما يعادل (6,5 دولار)، وتغريم المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات بمبلغ 500000 ريال (1,6 دولار).

وتأتي قرارات اللجنة الوطنية، مع بدء قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن في العاصمة طهران، مع إعلان حالة الطوارئ في المشافي ومنع إجراء أي عمليات جراحية غير ضرورية، وفتح المشافي التابعة للقوات المسلحة لمعالجة المصابين بالفيروس، بأمر من المرشد علي خامنئي.

كما تقرر فرض غرامات على أصحاب المحال التجارية والمهن الاقتصادية الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية، قد تؤدي إلى الإغلاق، إضافة إلى غرامات أخرى على سائقي سيارات الأجرة والركاب الذين لا يرتدون الكمامات.

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