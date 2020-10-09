living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سيارة مفخخة وأحزمة ناسفة"... إحباط هجوم إرهابي ضخم على مهرجان في هولندا

9
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحبطت السلطات الهولندية مخططا إرهابيا واسع النطاق بقيادة رجل من أصل عراقي، كان يستهدف حدثا عاما باستخدام سيارة مفخخة وبنادق آلية وأحزمة ناسفة لوقوع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء.
 
وكشفت محكمة روتردام في بيان تفاصيل المخطط وقالت إن "الرجال كانوا يخططون لإطلاق النار ببنادق هجومية من طراز كلاشينكوف في مهرجان وتفجير سيارة مفخخة في أواخر عام 2018، كما أرادوا ارتداء سترات ناسفة وتفجيرها عند وصول الشرطة".
 
وأضافت "غير أن أجهزة المخابرات أبلغت الشرطة وتمكن عميل سري من التسلل إلى العصابة وإحباط استعداداتهم في النهاية قبل وقوع أي هجوم، حيث اعتقلت الشرطة المدججة بالسلاح المشتبه بهم في سبتمبر/أيلول 2018".
 
وأشارت إلى أنه "تم حكم على زعيم الجماعة، وهو رجل من أصل عراقي، بالسجن 17 عاما"، ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.
 
وأوضحت أن "العصابة أرادت ضرب السكان المدنيين والشرطة في هولندا بهجوم دموي يسفر عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء، لكن وبفضل تدخل الأجهزة الأمنية للحكومة الهولندية في الوقت المناسب، لم يتمكنوا من تنفيذ خططهم". بحسب موقع "السومرية نيوز".
 
وأدانت المحكمة، 6 رجال بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي واسع النطاق وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و17 عاما.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout