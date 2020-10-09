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ترامب: أريد المشاركة في تجمع انتخابي السبت

9
OCTOBER
2020
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه قد يعود إلى مسار حملته الانتخابية بتجمع حاشد يوم السبت بعد أن قال طبيب البيت الأبيض إنه أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا الجديد وقد يستأنف المناسبات العامة.
 
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال ترامب إنه من المرجح أن يخضع لاختبار فيروس كورونا اليوم الجمعة بعد أن ثبتت إصابته به قبل أسبوع.
 
وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى المشاركة في مزيد من الفعاليات الانتخابية في الأيام المقبلة، بما في ذلك تجمع حاشد في فلوريدا يوم السبت وفي ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.
 
وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.
 
وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج. 
 
يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.
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