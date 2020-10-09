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بايدن يجمع أكثر من 12 مليون دولار يوم مناظرة نائب الرئيس

9
OCTOBER
2020
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جمع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أكثر من 12 مليون دولار يوم الخميس. 
 
ونقلت رويترز عن  أحد المساعدين في الحملة الانتخابية لبادين أنه جمع أكثر من 12 مليون يوم المناظرة بين مرشحته لمنصب نائب الرئيس السناتور كامالا هاريس ونائب الرئيس مايك بنس.
 
وسيطر الحديث عن صحة ترامب على مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الخميس، وكذلك ومزاعم تهرب ترامب من الضرائب.
 
يشار إلى أن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أعلنت الخميس، إقدامه على خطوة جديدة، بعد انسحاب دونالد ترامب من مناظرته.
 
وقالت الحملة إن بايدن قرر أن يتلقى الأسئلة من الناخبين مباشرة خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب انسحابه من المناظرة الثانية، التي كان من المقرر إجراؤها عبر الانترنت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
 
ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار مرض "كوفيد-19" في ضوء إصابة الرئيس، وقال ترامب إنه في حالة جيدة تسمح له باستئناف التجمعات الانتخابية.
 
وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.
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