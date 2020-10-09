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أمريكا...مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا لخطف حاكمة ولاية ميشيغان

9
OCTOBER
2020
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أحبط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الخميس، مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها غريتشن ويتمير.
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المكتب أكد أنه يملك حجة مقنعة لتوجيه الاتهام إلى ستة رجال بارتكاب عملية فاشلة انطوت على التواصل مع جماعة مسلحة.
 
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسيل في مؤتمر صحفي: "كشفت جهودنا عن خطط مفصلة لتعريض حياة ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين والجمهور للخطر".
 
من جهته، قال المدعي الأمريكي لمنطقة ميشيغان الغربية أندرو بيرج، إن "المشتبه بهم المعتقلين (آدم فوكس وباري كروفت وتاي غاربين وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرتا)، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهمة محاولة اختطاف ويتمير".
 
حسب إفادة مكتوبة من العميل الخاص ريتشارد تراسك كشف عنها المكتب، اليوم الخميس، فإن أحد المتهمين والمدعو فوكس كتب في سبتمبر /أيلول، في محادثة مشفرة أنه لا يرغب في إجراء تدريب أخير في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، لأن ذلك لن يترك له وقتا كافيا لتنفيذ عملية الاختطاف قبل انتخابات الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني.
 
وأضاف تراسك: "اتفقت المجموعة على استغلال الوقت المتبقي حتى إجراء التدريب الأخير في جمع الأموال للمتفجرات والإمدادات الأخرى".
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