بوتين يدخل على خط النزاع في قره باغ .. دعوة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى موسكو

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى موسكو الجمعة لمحاولة بدء حوار حول منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية التي تشهد معارك بين الجانبين.



وقال الكرملين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس إن "وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مدعوان إلى زيارة موسكو في التاسع من تشرين الأول، لإجراء مشاورات" بوساطة من الخارجية الروسية.



وأوضح الكرملين أن بوتين الذي أجرى مباحثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "يدعو إلى إنهاء القتال في ناغورني قره باغ لأسباب إنسانية، بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى".