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عرضت مكانها أشرطة ملونة.. الصين قطعت البث عن سؤال في مناظرة بنس وهاريس

9
OCTOBER
2020
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ذكرت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، الخميس، أن السلطات الصينية قطعت بث التغطية الحية لشبكة سي إن إن للمناظرة بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، خلال حديث بنس عن الصين. 
 
وكتب مراسل "غلوب آند ميل" في آسيا، ناثان فاندركليب، إن بث المناظرة انقطع و"تم عرض أشرطة ملونة لما يقرب من ثلاث دقائق، وهو ما أثر على عدد قليل من الأشخاص في الصين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قنوات مثل سي إن إن، المتوفرة في بعض الفنادق والمجمعات السكنية".
 
وأضاف فاندركليب: "قدمت الرقابة مثالا حيا على رغبة بكين في اقتطاع المعلومات التي لا تستطيع السيطرة عليها، حتى عندما تتضمن رؤى مهمة محتملة في العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد". 
 
وتابع "لقد أولى الرقباء في الصين دائما اهتماما شديدا بالأحداث المحلية، مما سمح بتبادل قوي للآراء حول العديد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية، لكنهم يتحركون بسرعة لمنع انتقاد قادة البلاد، أو مناقشة الأحداث التاريخية مثل مذبحة ميدان تيانانمين أو أي محادثة يمكن أن تنطوي على تنظيم مقاوم للحكومة".
 
وغرد فاندركليب صورة انقطاع البث والتي تضمنت ظهور أشرطة ملونة على الشاشة ورسالة بأحرف كبيرة تقول "لا توجد إشارة، يرجى الاستعداد"، فيما لم تعلق سي إن إن على ما حدث.
 
ووفقا لفاندركليب، فقد انقطع البث بعد أن سألت الصحفية بصحيفة يو.إس.إيه توداي، سوزان بيغ التي أدارت المناظرة، بنس عما إذا كانت الصين منافسا أم خصما أم عدوا في ضوء قول الرئيس دونالد ترامب إنها "ستدفع ثمنا باهظا" لدورها في جائحة فيروس كورونا.
 
وكتب فاندركليب أن "البث عاد بعد أن سُئلت كمالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، سؤالا مماثلا. هاجمت سياسة ترامب تجاه التعامل مع أزمة الوباء، وعددت بعض التكاليف التي يتحملها العمال الأميركيون من معاركه التجارية مع الصين. كما وصفت ترامب بأنه أقل شعبية في الخارج من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أخطأت في نطق اسمه".
 
وقالت هاريس إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب على الصين تسببت في ركود التصنيع، مضيفة "لقد خسرت تلك الحرب التجارية". 
 
ورد بنس "خسرت الحرب التجارية مع الصين؟ جو بايدن (المرشح الديمقراطي للرئاسة) لم يحاربها أبدا. كان جو بايدن مشجعا للصين الشيوعية خلال العقود العديدة الماضية".
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