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فاوتشي يعلق على حالة ترامب.. ويحذره بشدة

9
OCTOBER
2020
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يستجيب بشكل جيد للغاية" مع علاجه من كورونا بعد خروجه من المستشفى.
 
وأضاف فاوتشي: "نأمل بالتأكيد في الشفاء التام للرئيس ترامب، إلا أنه يجب أن نتذكر جيدا عند النظر في حالات كوفيد-19 أن المصابين، حتى بعد أيام عدة من شعورهم بالتحسن، يبقون معرضين لتدهور حالاتهم ويدخلون في مشاكل".
 
وتابع: "لا أعتقد أن هذا سيحدث مع الرئيس دونالد ترامب، لكن أعتقد أنه يجب توخي الحذر ومتابعته عن كثب. بالنظر إلى حالته الآن يبدو أنه يتجاوب بشكل جيد ونأمل جميعا أن يستمر في التحسن بثبات وأن يتعافى تماما"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
 
من جانبه، رجح طبيب الرئيس الأميركي أن يكون بإمكان ترامب العودة بشكل آمن للأنشطة العامة بحلول السبت، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال الطبيب شون كونلي في بيان للبيت الأبيض، الخميس، إن ترامب "أكمل علاجه واستجاب له من دون آثار جانبية"، وإن "يوم السبت سيكون العاشر منذ تشخيص إصابته"، متوقعا "عودته بشكل آمن لأنشطته العامة بحلول هذا الوقت".
 
وأمضى ترامب 3 أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين.
 
وتابع كونلي أن الرئيس "استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج"، مشيرا إلى أنه منذ خروجه من المستشفى "ظلت فحوصه الطبية مستقرة، ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم".
 
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية في وقت لاحق، إنه من الممكن أن يشارك في تجمع انتخابي السبت بولاية فلوريدا.
 
وظهرت انعكاسات سياسية لإصابة ترامب بفيروس كورونا، لا سيما بسبب تزامنها مع المناظرات التي تسبق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
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