living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرات وأوامر إخلاء.. ماذا يحصل في الولايات المتحدة؟

9
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت ولايات أميركية إلى الجنوب من الولايات المتحدة تحذيرات، الخميس، مع مواصلة الإعصار "دلتا" الذي تحول إلى عاصفة تقدمه باتجاه الشمال، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في مناطق تعرض بعضها لعدة أعاصير خلال هذا الموسم الاستثنائي.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، كان "دلتا"، الذي أصبح الآن عاصفة من الفئة الثانية، ترافقه رياح تبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، على بعد حوالي 725 كيلومترا جنوب شرق كاميرون في لوس أنجلوس، وفقا للمركز الوطني للأعاصير، ويتوقع أن يبدأ تأثيره على السواحل الأميركية في خليج المكسيك الجمعة بارتفاع منسوب المياه مع رياح خطيرة عالية السرعة.

وقد وصل "دلتا" لأول مرة إلى اليابسة في جنوب شرق المكسيك عند أطراف شبه جزيرة يوكاتان في وقت مبكر من الأربعاء، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أشجار وتحطيم نوافذ، وتسبب في فيضانات متفرقة في المدن والبلدات على طول ساحل البحر الكاريبي، لكن المسؤولين الإقليميين والفيدراليين قالوا إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وفيات.

ويمكن للعاصفة أن تتطور إلى إعصار من الفئة الرابعة، قبل أن تعود إلى الفئة الثالثة أثناء تحركها الخميس عبر خليج المكسيك.

وقال خبير الأرصاد الجوية والمتحدث باسم المركز الوطني الأميركي للأعاصير دينيس فيلتجن، إنه من المحتمل أن يعود "دلتا" مرة أخرى إلى الفئة الثانية حين يقترب من اليابسة على طول ساحل لويزيانا، بعد ظهر أو مساء الجمعة.

وأضاف فيلتجن أن سكان بعض المناطق "سيشعرون بتأثير العاصفة بدءا من صباح الجمعة".

يذكر أن موسم الأعاصير في ساحل الخليج الأميركي كان استثنائيا هذا العام، فقد ضربت "لورا" بشدة في أواخر أغسطس، و"سالي" في سبتمبر.

وتسببت العواصف في أضرار جسيمة في الممتلكات والعديد من الوفيات، وسيكون "دلتا" سابع عاصفة مسماة ورابع إعصار يضرب المنطقة هذا العام.

ومن المتوقع أن يتسبب "دلتا" في تساقط أمطار يتجاوز ارتفاعها 40 سنتيمترا عبر جنوب غربي ولاية لويزيانا من الجمعة حتى السبت، مع احتمال حدوث زوابع محلية في مناطق جنوبية من ولايتي لويزيانا وميسيسيبي.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout