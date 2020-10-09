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من جديد، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، قائلا إنه يتم من خلاله التلاعب بملايين الأصوات، كما انتقد استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، واصفا إياها بالمزيفة.

وفي مداخلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية في وقت متأخر من الخميس، قال ترامب، الذي يتعافى وزوجته من فيروس كورونا المستجد، إنه والسيدة الأولى بخير، مشيرا إلى إنه يفكر في المشاركة في تجمع انتخابي، السبت، في ولاية فلوريدا على الأرجح.

وأوضج ترامب: "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".

وأضاف أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد في بنسلفانيا، وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الرئيس إن الجيش الأميركي سيوزع قريبا العقار الذي أخذه بعد إصابته بكورونا، وإنه سيكون متوفرا للأميركيين مجانا.

كما انتقد ترامب اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية واصفا إياها بـ"الأضحوكة"، مضيفا أن نائبه مايك بنس تفوق على منافسته من الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

ووجه ترامب انتقاداته أيضا إلى منافسه بايدن، قائلا إنه يسعى لحرمان الأميركيين من التعديل الدستوري الثاني المتعلق بالحق في حيازة السلاح.

وحذر الرئيس الأميركي من انتشار الفوضى في حال انتخاب بايدن، بسبب "رغبته في الحد من صلاحيات الشرطة في الوقت الذي يدعم فيه المجموعات التي وصفها بالتخريبية"، حسب تعبيره.