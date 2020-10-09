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خطأ 'فادح' عند سلق البطاطس

9
OCTOBER
2020
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يرتكب الكثير من الناس خطأ "صارخًا" عند سلق البطاطس، على الرغم من أن هذه هي أبسط عملية، كما كتبت البوابة البولندية Wirtualna Polska.
 
في أغلب الأحيان يصب الناس الماء البارد فوق البطاطس. نتيجة لذلك، أثناء عملية السلق، تفقد معظم العناصر الغذائية. الحل الأكثر صحة هو وضع البطاطس النيئة في الماء المغلي وتمليحها فقط عندما تصبح طرية.
 
يجب غمر البطاطس الصغيرة (المغسولة جيدًا أو المقشرة) في الماء المغلي وسلقها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة. يجب سلق البطاطس القديمة في قشرها، لأن أفضل المواد تكون تحت القشرة. في حالة التقشير، يجب جعل القشرة رقيقة قدر الإمكان. يمكن تقطيع البطاطس المهروسة إلى قطع صغيرة لتقليل وقت الطهي.
 
يمكنك إضافة الحليب بنسبة 250 مليلتر لكل لتر والزبدة والبصل إلى الماء الذي يتم فيه سلق البطاطس، هكذا يصبح مذاقها أفضل.
 
يشير المنشور أيضًا إلى أن البطاطس مصدر ممتاز لفيتامين سي: يمكن أن تغطي الخضروات الجذرية متوسطة الحجم ربع الاحتياجات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الشخص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز واليود والصوديوم والكبريت عن طريق تناول البطاطس.
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