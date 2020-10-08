اليونان - تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 407 اصابات

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الاربعاء ، عن تسجيل 4 حالات وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى ارتفاع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 424 شخصا ، وهم 158 سيدة و266 رجلا ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 78 عاما.



وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، عن اصابة 407 اشخاص بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 20947 مصابا ، ومنهم 3150 شخصا اصيبوا بها في الخارج 8559 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المصابين في اثينا 194 مصابا وفي سالونيك 16 مصابا . ويتلقى 88 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 24 سيدة ، ومعدل العمر 89 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 232 شخصا من غرف العناية المشددة.