بنس يثني على إنجازات ترامب في ميدان مكافحة الإرهاب

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أشاد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الأربعاء، خلال مناظرته مع السيناتورة كامالا هاريس، بإنجازات دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على أن أميركا الآن أصبحت أكثر أمانا بفضل قراراته.

وقال بنس إن الرئيس الأميركي دمر ما يسمى بـ"دولة الخلافة" الداعشية، كما يعود له الفضل في القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني، قاسم سليماني، والذي قتل في الثالث من يناير الماضي بهجوم بطائرة أميركية مسيّرة في العراق.

وأضاف بنس أن "قاسم سليماني كان مسؤولا عن قتل العشرات من جنودنا"، لافتا إلى أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن ومرشحته لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس انتقدا قرار الرئيس ترامب بقتل سليماني.

وجاءت مناظرة الأربعاء في ظروف غير اعتيادية وخصوصا بعد إعلان ترامب إصابته بكورونا، ومن ثم عودته للبيت الأبيض، هذا إلى جانب إعلان الرئيس تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر.

كما تأتي المناظرة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الإسراع بتثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا، رغم خضوع بعضهم للحجر الصحي، في الوقت الذي يعارض فيه الديمقراطيون ذلك وهو ما عبرت عنه هاريس بالقول: "الرئيس المقبل هو من يجب أن يعيّن قاضية في المحكمة العليا".