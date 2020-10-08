living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يشيد بعقارين ساعدا على شفائه من كورونا

8
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور على تويتر إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي أند كو مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.
 
وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ" مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.
 
وكان قد عاد الرئيس الأميركي إلى مكتبه في البيت الأبيض بعد أن ذكر طبيبه أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19 حيث سيستأنف حملته الانتخابية في مسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.
 
من جهة أخرى، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوي مشيرا إلى أن المجمع الرئاسي فرض قيودا مشددة للغاية على دخول المكتب.
 
وفي رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص أجراه الرئيس لمرض كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.
 
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب الذي كان يقضي فترة نقاهة بمنطقة إقامته في البيت الأبيض منذ يوم الاثنين ذهب إلى المكتب البيضاوي للاطلاع على إفادة بشأن محادثات لتحفيز الاقتصاد وإعصار دلتا.
 
وقال المسؤول إن ترامب دخل المكتب من الحديقة الوردية لتجنب المرور عبر أروقة البيت الأبيض واحتمال اختلاطه بآخرين مصابين بالفيروس.
 
ومكث ترامب في مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ التسجيل المصور الذي بثه بعد عودته من مستشفى والتر ريد العسكري في طائرة هليكوبتر منتصف ليل الاثنين.
 
وقال طبيب ترامب  شون كونلي في بيان إن لم تظهر عليه أعراض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولم  يشكو من الحمى لأكثر من أربعة أيام ولم يحتج أو يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى.
 
وقال كونلي إن فحص ترامب الجسدي والمؤشرات الحيوية "لا تزال جميعها مستقرة وفي النطاق الطبيعي".
 
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لم يُشاهد ترامب (74 عاما) علنا أو في مقاطع فيديو منذ يوم الجمعة رغم إرساله عدة تغريدات عبر حسابه هاجم فيها معارضيه وقلل من خطورة جائحة فيروس كورونا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout