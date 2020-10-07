متى تعود الحياة إلى طبيعتها وأين؟.. بيل غيتس يجيب

A + A -

لو نجح لقاح لكورونا، وأصبح جاهزاً في وقت قريب، وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع، فقد تعود الحياة شبه الطبيعية إلى الدول الغنية فقط بحلول أواخر عام 2021، هي تفاصيل كشف عنها الملياردير الأميركي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

وقال غيتس البالغ من العمر 64 عاماً، لمجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال" بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية"، مضيفاً: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح".

كما تابع: "الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية".

36 مليار دولار مساعدة من غيتس

يشار إلى أن غيتس كان قدّم 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقاً مع 16 شركة أدوية قال غيتس إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة والتأكد من توزيع اللقاحات، التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن.

وجاءت تصريحاته في وقت يتصدر فيه لقاحان لكورونا طورتهما فايزر/بيو إن تيك وأسترازينكا/ جامعة أوكسفورد قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.

إلى ذلك، كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يكون لقاح ضد كورونا جاهزا بحلول نهاية العام.