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كبير اخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يقر باحتمال تفاقم حالة ترامب

6
OCTOBER
2020
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كشف كبير اخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن احتمال أن يمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرحلة تتفاقم فيها حالته الصحية بعد إصابته بكورونا.
 
وأقر أنتوني فاوتشي، كبير اخصائيي الأمراض المعدية، بأن حالة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تتفاقم على خلفية الديناميكيات العكسية التي لوحظت في العديد من المرضى الذين يتعافون من "كويد -19".
 
وفي تصريح لشبكة "CNN"، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: "المشكلة تتمثل في أنه (ترامب) لا يزال في مرحلة مبكرة إلى حد ما من المرض. وليس سرا، بالنظر إلى الدورة السريرية لدى البشر، فقد تبدأ الديناميكيات العكسية أحيانا في اليوم الخامس أو الثامن".
 
وعلى الرغم من ذلك، لفت كبير اخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن هذا لا يزال غير محتمل، مشيرا كذلك إلى أن الرئيس ترامب بدا في حالة جيدة جدا عند وصوله إلى البيت الأبيض من المستشفى.
 
وكان ترامب خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض، الذي يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.
روسيا اليوم
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