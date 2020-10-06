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ترامب للأميركيين: لا تخافوا من كورونا

6
OCTOBER
2020
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خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى على حسابه على تويتر.

وقال ترامب "لا تدعوه يسيطر عليكم فيروس كورونا. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرًا. وستتغلبون عليه."

وأضاف "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".

كما دعا الأميركيين في التسجيل المصور إلى "النشاط والحرص" مضيفا "لدينا أفضل أدوية في العالم"

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يمنعون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية اقترحت إرشادات أكثر صرامة للموافقة الطارئة على لقاح لكوفيد-19، لكن كبير موظفي البيت الأبيض اعترض على البنود التي من شأنها تأجيل الموافقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر .

وأضافت نيويورك تايمز أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.

 

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