تحذير من كارثة وشيكة تحل بمحيطات الأرض

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نشرت مجلة Journal of Operational Oceanography عن مجموعة من علماء المناخ تحذيرا مما سموه الحالة الكارثية لمحيطات الكوكب. وفقًا لحساباتهم، بسبب الاحتباس الحراري، حيث قالوا ان هناك زيادة غير مسبوقة في متوسط درجة حرارة الماء مما له تأثير ضار على الحياة البحرية بشكل عام. حيث يتسبب المناخ المحلي المتغير للمحيطات في زيادة حموضة المياه بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانحسار الصفائح الجليدية، وفقد الماء الأكسجين.

وهذه الزيادة في متوسط درجة حرارة الماء تؤثر على تركيبه الكيميائي، ولها تأثير ضار على الحياة البحرية بأكملها، حسب الخبراء.

وفي هذا الاطار يدعو العلماء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومراقبة المحيطات على المدى الطويل. نظرًا لأن حياة البشرية تعتمد إلى حد كبير على الموارد البيولوجية للمحيطات، فقد يتسبب تغير المناخ في أضرار لا يمكن إصلاحها.