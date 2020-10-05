ما جديد حالة ترامب الصحية؟

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قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الاثنين، "إنه لا زال متفائلا بإمكانية مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب المستشفى اليوم".



وأضاف في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن حالة ترامب الصحية في تحسن مستمر وهو مستعد للعودة إلى جدول أعماله الاعتيادي، خاصة وأن "صحته استمرت في التحسن بين عشية وضحاها".

وأشار ميدوز إلى أن الرئيس سيتلقى تقييما جديدا من فريقه الطبي حول وضعه الصحي الاثنين.



وكان ترامب قد نقل إلى مستشفى عسكري خارج العاصمة، إثر إصابته بكوفيد-19، وقال في فيديو نشر على تويتر، السبت، إنه يشعر "بتحسن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة له.



وأضاف ترامب: "أشعر بتحسن كبير الآن، نحن نعمل بجد كي أشفى تماما. أعتقد أني سأعود قريبا، أتطلع إلى إنهاء الحملة الانتخابية بالطريقة التي بدأتها بها".