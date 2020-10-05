WSJ: ترامب تكتم عن إصابته بكورونا وانتظر نتائج الفحص الثاني

A + A -

لندن- عربي21 - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخفى نتائج الفحص الأول الخاص بفيروس كورونا، الذي كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن ترامب أجرى فحصا سريعا مساء الخميس الماضي، تبين نتائجه بأنه مصاب بكورونا، لكنه أخفى ذلك وشارك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" رغم معرفته بإصابته.

ونقلت عن مصادر، أن ترامب قبل بدء المقابلة، أجرى فحصا ثانيا أكثر دقة، وبدلا عن إعلانه إصابته بفيروس كورونا، أكد إصابة مساعدته هوب هيكس.

وأكد ترامب في المقابلة مع قناة "فوكس" نيوز" أنه أجرى فحصا، وينتظر نتائجه، لكنه لم يكشف أنه قام بفحص أولي يظهر إصابته بالفيروس.

ولم يكشف ترامب عن إصابته إلا صباح الجمعة في تغريدة، إذ كتب بأنه سيبدأ هو وزوجته ميلانيا الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابتهما بكورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب طلب من أحد المساعدين الحفاظ على سرية نتيجة الفحص الأول.