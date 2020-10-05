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مادورو: ابني وأختي سيشاركان في اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا

5
OCTOBER
2020
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أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن نجله وشقيقته قررا تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ضمن الاختبارات السريرية، مؤكدا أنه سيستخدم المصل بنفسه فور بدء اعتماده جماعيا.
 
وقال مادورو، في كلمة ألقاها مساء الأحد: "في هذه المرحلة للاختبارات السريرية ذكر لي ابني نيكولاس إيرنيستو مادورو غيرا، أنه قرر التطعيم باللقاح الروسي والمشاركة في التجربة. أعتقد أن هذا أمر ممتاز. وأختي الكبيرة ماريا تيريسا مادورو، طبيبة التخدير، أبلغتني أيضا بأنها ستتطعم باللقاح الروسي".
 
وأضاف مادورو أنه "سيكون الأول من سيستخدم اللقاح الروسي فور بدء اعتماده الجماعي"، واصفا هذا المصل بـ"طوق النجاة للبشرية".
 
وسبق أن أعلنت السلطات الفنزويلية أن حوالي ألف شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية للقاح الروسي، الذي وصلت دفعته الأولى إلى فنزويلا صباح الجمعة.
 
وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957، وتجري عليه حاليا مرحلة اختبارات سريرية يشارك فيها عدد من الدول الأجنبية. 
روسيا اليوم
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