حدث لن يتكرر قبل 15 عاما

A + A -

يقترب كوكب المريخ من الأرض، يوم الثلاثاء، لمسافة ستكون الأقرب لكوكبنا خلال السنوات الـ15 عاما المقبلة.

وقال علماء إن "الكوكب الأحمر سيكون على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، يوم السادس من تشرين الأول، ولن يقترب لمسافة أقرب من ذلك إلا في عام 2035، بحسب موقع ساينس أليرت".

ويقع المريخ في الوقت الحالي، في شمال خط الاستواء السماوي، وهو موضع مثالي يسمح برؤيته بوضوح من نصفي الكرة الأرضية، وذلك بواسطة التلسكوبات ومن دونها.

وسيكون الكوكب ساطعا وكبير الحجم، وقد تسنح الفرصة أيضا لرؤية كوكبي المشتري وزحل.

وتفسير هذه الظاهرة هو أن الأرض والمريخ يدوران في مدارين مختلفين حول الشمس، وخلال دورانهما يقتربان من بعضهما البعض في نقاط معينة.

يذكر أنه في عام 2003، اقترب الكوكبان لمسافة 55.7 مليون كيلومتر فقط، وفي 2018، فصلت بينهما مسافة 57.6 مليون كيلومتر.

ولن يبدأ الكوكبان في الاقتراب من بعضهما البعض ثانية قبل عام 2029، ومن المتوقع أن يصلا لأقرب نقطة، في عام 2035، وهي مسافة 56.9 مليون كيلومتر.