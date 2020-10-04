14 ألف سبيكة وألف صندوق ذهب "تغزو" شوارع أمستردام

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في عملية دقيقة وحساسة، تمت تحت حراسة مشددة، السبت، نقل البنك المركزي الهولندي مخزونه المحلي من الذهب، وهو 14 ألف سبيكة وزهاء ألف صندوق من العملات الذهبية، من مقره في أمستردام، إلى خزينة ضخمة بمدينة هارلم القريبة.

وإلى جانب السبائك التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار)، نقل البنك سندات بقيمة 4.5 مليارات يورو أخرى (5.3 مليارات دولار) في العملية التي قادتها الشرطة العسكرية الملكية الهولندية.

وتم نقل النقود والذهب حوالي 20 كيلومترا في شاحنات، حرستها الشرطة العسكرية المسلحة، وسط طوابير من الدراجات النارية التابعة للشرطة، وتحت رقابة مروحية تابعة للشرطة حلقت في سماء المنطقة.

وبدأت العملية، الجمعة، وانتهت بعد ظهر السبت، فيما قالت الشرطة العسكرية في بيان إن "العملية التي تم التخطيط لها بعناية تمت بسلاسة وأمان".

وجاءت هذه الخطوة بسبب تجديد مقر البنك المركزي في أمستردام، حيث ستنقل السندات وذهب البنك، بشكل دائم، إلى قبو لم يتم بناؤه بعد في مدينة زيست وسط البلاد.

يشار إلى أن البنك المركزي الهولندي لا يخزن كل ما لديه من ذهب في هولندا، كما يمتلك احتياطيات كبيرة مخزنة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.