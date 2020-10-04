living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

14 ألف سبيكة وألف صندوق ذهب "تغزو" شوارع أمستردام

4
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في عملية دقيقة وحساسة، تمت تحت حراسة مشددة، السبت، نقل البنك المركزي الهولندي مخزونه المحلي من الذهب، وهو 14 ألف سبيكة وزهاء ألف صندوق من العملات الذهبية، من مقره في أمستردام، إلى خزينة ضخمة بمدينة هارلم القريبة.
 
وإلى جانب السبائك التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار)، نقل البنك سندات بقيمة 4.5 مليارات يورو أخرى (5.3 مليارات دولار) في العملية التي قادتها الشرطة العسكرية الملكية الهولندية.
 
وتم نقل النقود والذهب حوالي 20 كيلومترا في شاحنات، حرستها الشرطة العسكرية المسلحة، وسط طوابير من الدراجات النارية التابعة للشرطة، وتحت رقابة مروحية تابعة للشرطة حلقت في سماء المنطقة.
 
وبدأت العملية، الجمعة، وانتهت بعد ظهر السبت، فيما قالت الشرطة العسكرية في بيان إن "العملية التي تم التخطيط لها بعناية تمت بسلاسة وأمان".
 
وجاءت هذه الخطوة بسبب تجديد مقر البنك المركزي في أمستردام، حيث ستنقل السندات وذهب البنك، بشكل دائم، إلى قبو لم يتم بناؤه بعد في مدينة زيست وسط البلاد.
 
يشار إلى أن البنك المركزي الهولندي لا يخزن كل ما لديه من ذهب في هولندا، كما يمتلك احتياطيات كبيرة مخزنة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout