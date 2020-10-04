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اعتراف بريطاني: "مشكلة فنية" ضاعفت أرقام كورونا في يوم

4
OCTOBER
2020
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سجلت بريطانيا، السبت، 12872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة يومية قياسية بلغت ضعف إجمالي اليوم السابق، في وقت أنحت الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الأرقام ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.
 
واعتبر الموقع الإلكتروني للحكومة أن "مشكلة فنية" وراء التأخير في نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.
 
وأوضح "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وتسجيل 12872 حالة إصابة اليوم يعني ما يزيد مرتين تقريبا عن اليوم السابق الذي جرى فيه تسجيل 6968 حالة، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله يوم الثلاثاء بواقع 7143 حالة.
 
وتُجري بريطانيا الآن ما يزيد على 200 ألف اختبار للكشف عن كوفيد-19 يوميا، وفي بداية الوباء كان العدد يقل عن 100 ألف اختبار.
 
وانخفض عدد الوفيات المسجلة خلال 28 يوما، من بين من أثبتت الفحوص إصابتهم بكوفيد-19، إلى 49 اليوم السبت بعد أن كان 66 أمس.
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