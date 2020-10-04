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ترامب في فيديو جديد: معجزات تحصل لي في تلقي العلاج

4
OCTOBER
2020
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت متأخر مساء السبت، في فيديو جديد، إنه يشعر بتحسن كبير، بعد أن وصل إلى المستشفى وهو متعب،، لافتا "معجزات تحصل لي مع تلقي العلاج وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبل".
 
وأضاف ترامب: "الجميع في المستشفى يعمل ما بوسعه لأعود سريعا إلى البيت الأبيض، ويجب أن أعود سريعا حتى نتمكن من إبقاء أمريكا عظيمة دائما". 
 
وتابع: "أتوق لاستكمال حملتي الانتخابية بالطريقة الرائعة التي بدأناها بها"، لافتا: "الملايين في العالم أصيبوا بفيروس كورونا وأنا لا أحاربه من أجل الأمريكيين فقط بل من أجل العالم أجمع". 
 
 
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.
 
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا". 
 
وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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