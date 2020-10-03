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«هل تنبأ مسلسل سمبسون بإصابة ترمب بكورونا؟» يتصدر عمليات البحث في «غوغل»

3
OCTOBER
2020
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أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس «كورونا المستجد» صدمة كبيرة على مستوى العالم رغم تأكيد شون كونلي طبيب ترمب أن «كليهما بخير ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي».

وتصدر عمليات البحث في موقع «غوغل» بالولايات المتحدة الأميركية سؤالاً عما إذا كان مسلسل «سمبسون» الشهير قد تنبأ بإصابة ترمب بفيروس «كورونا»، وكان المسلسل قد توقع خلال سنوات عرضه الـ30 أحداثاً تحققت في الواقع، مثل تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية.

وكذلك شملت عمليات البحث التأكد من صحة خبر إصابة ترمب وأنه ليس خبراً مفبركاً.

وانتشرت صورة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها شخصية تشبه ترمب وهي محمولة على نَعْش.

وليست هذه المناسبة الأولى التي تظهر فيها تلك الصورة فقبل شهرين، انتشرت عبر شبكة الإنترنت عندما قال البعض إن مسلسل «سمبسون» تنبأ بموت دونالد ترمب في 27 أغسطس (آب)، وهو ما لم يحدث.

وأوضح الصحافي تيلور لورينز في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، السبب وراء انتشار شائعة موت ترمب في هذا التاريخ أن امرأة نشرت في يونيو (حزيران) مقطع فيديو عبر موقع «تيك توك» لتسخر فيه من نظريات المؤامرة، وقالت إن شيئاً مهماً سيحدث في 27 أغسطس، ورغم عدم ذكرها للرئيس الأميركي إلا أنه تم ربط هذا الحدث المرتقب بصورة ترمب المزيفة وهو محمول على نعش.

الشرق الأوسط
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