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كل ما تريد معرفته عن فريق ترامب الطبي

3
OCTOBER
2020
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سلّط تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الضوء على الفريق الطبي الذي تابع أو ما يزال يراقب الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
ويعد شون كونلي واحدا من بين ثلاثة أطباء رئيسيين تولوا مهمة الاهتمام بصحة رئيس الولايات المتحدة لسنوات.
 
وأصبح كونلي الطبيب الرسمي لترامب في مايو 2018، ولكنه ظلّ بعيدا عن الأضواء حتى أكد في مايو المنصرم موافقته على تناول الرئيس الأميركي لعقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا لدرء خطر كوفيد-19.
 
وتدرب كونلي كطبيب جراح قبل أن يعمل طبيب طوارئ مع قوة المساعدة الأمنية الدولية والتي يقودها حلف الناتو في أفغانستان منذ 2014.
 
وترأس قسم الإصابات في مركز الناتو والمخصّص للإصابات الناجمة عن الأعمال القتالية في جنوب أفغانستان، وقد نال فريقه الثناء على أعمال إنقاذ قاموا به لجنود أصيبوا بعبوات ناسفة.
 
وقبل أن يصبح طبيبا في البيت الأبيض، عمل كونلي كمدير أبحاث في قسم طب الطوارئ التابع للبحرية الأميركية في بورتسموث.
 
بدأ سلف كونلي، روني جاكسون، مسيرته المهنية في البحرية الأميركية، وتخصص في طب الإصابات، مما جعله جزءا من فريق الغوص بحثا عن الذخائر المتفجرة في إيطاليا.
 
كذلك تدرب جاكسون في طب الطوارئ وخدم في حرب العراق قبل أن ينتقل إلى البيت الأبيض في عام 2006، حيث كان يعتني بكبار الموظفين في عهد جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
 
وعيّن جاكسون طبيبا للرئيس أوباما في عام 2003، وقد تصدر عناوين الصحف في 2017 بعدما عالج فتاة تعرضت للعض من قبل أحد كلاب الرئيس آنذاك.
 
وظّل جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد ترامب، حيث حاول عدة مرات إقناع الرئيس بتحسين نظامه الغذائي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
 
ورغم الحديث عن دعوة جاكسون لترامب بالعمل على تحسين وضعه الصحي، إلا أن الطبيب تحدث في يناير 2018 لوسائل إعلام أميركية قائلا إن الرئيس يتمتع بـ"جينات جيد"، مشيرا إلى أن صحة قلبه "ممتازة".
 
وأضاف جاكسون وقتها أنه أخبر ترامب بكونه "لائقا صحيا" وبقدرته على العيش طويلا إن اتبع نظاما غذائيا صحيا.
 
ويسعى جاكسون الآن للفوز بعضوية الكونغرس عن الحزب الجمهوري.
 
هارولد بورنشتاين
 
يعد هارولد بورنشتاين الطبيب الشخصي لترامب لـ37 عاما، وهو أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي، واشتهر بتوقيعه لخطاب يثبت أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة بعد طرح أسئلة تتعلق بذلك خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.
 
وأكد بورنشتاين في خطابه على أن نتائج ترامب "ممتازة بشكل مذهب" و"إيجابية فقط"، مشيرا إلى أن قلبه وأوعيته الدموية في أفضل حال.
 
وشددّ بورنشتاين على أن ترامب "سيكون أكثر شخص يتمتع بصحة جيدة تم انتخابه رئيسا لأميركا على الإطلاق".
 
وفي مايو 2019، أطلق بورنشتاين تصريحا صادما بالقول إن ترامب هو من أملى عليه الخطاب الخاص بصحة الرئيس، واتهم كيث شيلر الحارس الشخصي السابق لترامب بأنه هاجم مكتبه أثناء استرداد سجلات ترامب الطبية بعد انتخابه رئيسا.
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