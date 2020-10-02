living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اصابة ترامب وزوجته بكورونا... ماذا عن نتيجة PCR خصمه بايدن؟

2
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه وزوجته، جيل بايدن، خضعا لفحص طبي كشف خلوهما من فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في موقع "تويتر": "يسرني أن أعلن أنني وجيل خضعنا لفحوص سلبية خاصة بـCOVID-19. أشكر الجميع على رسائل القلق من قبلكم".

وأضاف بايدن: "آمل في أن يكون ذلك تذكيرا بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي".

وأكد طبيب بايدن، كيفين أوكونور، في بيان منفصل، أن المرشح الرئاسي وزوجته" خضعا لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) للكشف عن مرض COVID-19 اليوم وتبين خلوهما من المرض".

وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن اختبارا طبيا أكد أيضا الجمعة عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، وزوجها.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته، ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout