المتحدثة باسم البيت الأبيض: كل أمريكا مع ترامب وزوجته

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علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقالت ماكناني في تغريدة لها اليوم الجمعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوة البلد بأكمله مع الرئيس ترامب وزوجته. أمريكا تقف متحدة. بلدنا يقف قويا. سيستمر رئيسكم في وضع الشعب أولا!".

إلى ذلك، سبق وأن قال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نجتاز هذا معا!".

وعلقت ميلانيا: "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، أنا ودونالد ترامب في الحجر الصحي بالمنزل بعد أن ثبتت إصابتنا بـ COVID-19".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوص الكشف عن الفيروس، وهما بانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.