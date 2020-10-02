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العاصفة آليكس تضرب فرنسا..80 ألف شخص بلا كهرباءت

2
OCTOBER
2020
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ضرب العاصفة "آليكس" بقوة شمال غرب فرنسا، حيث بلغت سرعة الرياح في إقليم بروتاني ليل الخميس إلى الجمعة 186 كلم/ساعة، مخلفة خسائر مادية و80 ألف شخص بدون كهرباء.
 
 ويتوقع أن تشهد أقاليم الجنوب الشرقي، ومنطقة جبال الآلب تحديدا اضطربات جوية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات طوال يوم الجمعة. وتعد منطقة بيل-إيل-أون-مير الأكثر تضررا بالعاصفة آليكس.
 
 
وقامت مصالح الحماية المدنية بأكثر من 200 تدخل للإنقاذ وتدارك أضرار مادية تسببت فيها الرياح القوية، من بينها اقتلاعها الأشجار وقطعها الكابلات الكهربائية، والتسبب في ارتطام أجسام متفاوتة الحجم بالسيارات وواجهات المحلات والمؤسسات.
 
أمام قوة العاصفة ومخاطرها العالية، اضطرت السلطات في عدد من المناطق إلى إغلاق المؤسسات التعليمية والجامعات والحدائق العامة ومنع التنقلات في الطرقات المحاذية للسواحل، تحسبا من إمكانية حدوث فيضانات تتوقعها مصالح الأرصاد الجوية اليوم.
روسيا اليوم
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