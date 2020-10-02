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ترامب يعد ضمن فئة المصابين "عالية المخاطر" بكورونا

2
OCTOBER
2020
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كشفت طبيبة أمريكية الجمعة، عن المخاطر التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، لا سيما بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين "عالية المخاطر".

وقالت الطبيبة آني ريميون في حديث لقناة CNN، إن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى مسبقا أم لا".

وشدد الطبيبة على أن "الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديد بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وأفاد الطبيب المشرف على متابعتهما، شون كونلي، أن كلا من ترامب وزوجته في حالة صحية جيدة، وتوقع أن يواصل ترامب مهامه كرئيس دون أي انقطاع.

 

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