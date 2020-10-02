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ميلانيا تعلّق على إصابتها بفيروس كورونا

2
OCTOBER
2020
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قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، إنها في الحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إصابتها والرئيس دونالد ترامب بكوفيد-19.
 
وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قالت ميلانيا: "كما أصيب كثير من الأميركيين بكورونا هذا العام، فإنني والرئيس الأميركي نخضع للحجر الصحي بالمنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19".
 
وأضافت: "نحن بخير وقمت بتأجيل كافة الارتباطات القادمة. حافظوا على سلامتكم وسنتجاوز معا هذه الأزمة معا".
 
وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابته هو وميلانيا بفيروس كورونا.
 
وجاء الاختبار الإيجابي لترامب بعد ساعات فقط من إعلان البيت الأبيض أن كبير مساعديه هوب هيكس أصيب بالفيروس بعد سفره مع الرئيس عدة مرات هذا الأسبوع.
 
وشوهد ترامب آخر مرة من قبل مراسلين عائدين إلى البيت الأبيض مساء الخميس وبدا في صحة جيدة.
 
وكتب الرئيس على تويتر: "الليلة، ثبتت إصابتي أنا والسيدة الأولى بكوفيد-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سننتهي من هذا معا".
 
وفي مذكرة، قال طبيب الرئيس إن الرئيس والسيدة الأولى "في حالة جيدة في هذا الوقت ... ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض أثناء فترة النقاهة"، مضيفا: "اطمئنوا، أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
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