اليونان: الاستفزازات التركية لم تعد مقبولة

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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم (الخميس)، أن «استفزازات تركيا»، التي يدور خلاف بينها وبين بلاده حول ترسيم حدود مناطق استكشاف المحروقات في المتوسط، «لم تعد مقبولة».

وصرح ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بروكسل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «آن الأوان لتناقش أوروبا بشجاعة وصدق نوع العلاقات التي تريد إقامتها مع تركيا». وأضاف: «أمر واحد مؤكد: لم تعد استفزازات تركيا مقبولة، إن من خلال تصرفاتها الأحادية أو لهجتها الحادة».

ويتصدر التوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص جدول أعمال قمة استثنائية يعقدها الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات التي تواجهها خطة الإنعاش الاقتصادي التي أُقرّت بصعوبة في يوليو (تموز) للتخلص من آثار جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد.