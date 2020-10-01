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ترامب وبايدن يكشفان انطباعاتهما عن أول مناظرة بينهما!

1
OCTOBER
2020
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "استمتع" بالمناظرة الانتخابية الأولى مع منافسة جو بايدن، فيما وصف المرشح الديمقراطي بايدن سلوك منافسه ترامب بأنه "عار وطني".
 
وقال ترامب في خطاب ألقاه بولاية مينيسوتا: "لقد استمتعت حقا بالمناظرة مع جو الليلة الماضية.… لقد أحرزنا نحن جميعا انتصارا كبيرا الليلة الماضية… أعلى التصنيفات في تاريخ تلفزيون الكابل".
 
وأعرب الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك، عن ثقته في أن بايدن أضعف من أن يحكم الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه خلال المناظرة حمل خصمه الديمقراطي بايدن  المسؤولية عن "47 عاما من الأكاذيب والخيانة والفشل".
 
بالمقابل، وصف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، سلوك الرئيس دونالد ترامب في المناظرة بأنه عار على البلاد.
 
ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" عن بايدن قوله إن "الطريقة التي تصرف بها الرئيس الأمريكي هي عار وطني".
 
وجرت أول مناظرة وجها لوجه بين ترامب وبايدن في كليفلاند واستمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة.
 
 وبدأت المناظرة بمشاحنات، وتبادل الخصمان المقاطعة والاتهامات، حيث منع ترامب عدة مرات بايدن من إكمال حديثه، ورد المنافس طالبا منه "الصمت".
 
علاوة على ذلك، وصف بايدن ترامب بأنه "أسوأ رئيس في التاريخ" و"جرو بوتين"، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكوكه في القدرات الذهنية لخصمه بايدن.
 
وعلّق فلاديمير بوزنر، وهو صحفي كبير يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، قائلا إنه بعد مشاهدة مناظرة المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، شعر بالأسى لأمريكا.
 
 يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجرى في 3 نوفمبر، ووفقا لآخر استطلاعات الرأي من جامعة مونموث، سيصوت 50٪ من الأمريكيين لصالح بايدن، و 44٪ لترامب.
Reuters
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