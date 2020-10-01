صورة تُلخص ما الذي حدث في المناظرة الأميركية!

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غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة تظهره في مواجهة المذيع كريس والاس ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين، والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء في إشارة إلى انحياز المذيع الذي أدار المناظرة للمرشح الديمقراطي.



وبدا أن ترمب غير راض عن أداء مذيع "فوكس نيوز" Fox News كريس والاس في إدارته للمناظرة الرئاسية الأولى.



وبدا كريس والاس أكثر انحيازا لصالح بايدن حيث قاطع الرئيس أكثر من مرة ولم يعطه الوقت الكافي للرد على مزاعم جو بايدن.

وشن المعلقون المحافظون هجوما لاذعا على المذيع كريس والاس واتهموه بالانحياز لجو بايدن، حيث بدا أنه لم يقاطع جو بايدن في كثير من الأحيان، على عكس تعامله مع الرئيس الأميركي ترمب.