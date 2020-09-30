هذه هي أسماء الشخصيات والكيانات الجديدة التي وضعت على لائحة العقوبات!

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اضافت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بعض المؤسسات والكيانات والشخصيات السورية ومن بينها:
- خضر طاهر بن علي المعروف بأبو علي خضر
- نسرين حسين إبراهيم
- رنا حسين ابراهيم
- ميلاد جديد
- حازم يونس قرفول
- حسام محمد لوقا
- لويس البرتو رودريغيز لوبيز كاليجا
اما الكيانات ال ١٣ فهي:
- شركة العلي والحمزة
- شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية
- شركة ايلا للخدمات الاعلامية
- شركة ايلا للسياحة
- شركة ايما
- شركة ايماتيل للاتصالات
- شركة ايماتيل بلس
- شركة النجم الذهبي التجارية
- شركة الياسمين التعهدات
- شركة السورية للمعادن و الاستثمار
- الشركة السورية للادارة الفندقية
- وزارة السياحة السورية
- الشركة السورية للنقل و السياحة